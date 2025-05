OM : De Zerbi vire «une fraude», les Marseillais explosent de rire

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L’été dernier, Roberto De Zerbi avait tranché dans le vif concernant son effectif dans la foulée de son arrivée à l’OM. Ainsi, il a notamment poussé au départ Jordan Veretout qui s’est engagé à l’OL. Mais Lyonnais semblent déjà ne plus en pouvoir du milieu de terrain. Une situation qui amuse forcément les Marseillais qui se régalent face aux critiques.

Poussé au départ par Roberto De Zerbi l'été dernier, Jordan Veretout avait rejoint l'OL pour 4M€ + 3M€. Un transfert qui avait fait parler puisque l'international français était un joueur important à l'OM jusque-là. Cependant, les Marseillais peuvent s'en réjouir aujourd'hui compte tenu des performances de Veretout à l'OL qui font craquer les supporters Lyonnais à l'image du streamer Serious Charly.

«C’est vraiment une fraude»

« C’est vraiment une fraude, je suis désolé, d’habitude j’essaie d’être mesuré, mais c’est pas possible quoi. Ce n’est pas possible, Jordan Veretout c’est une catastrophe. C’est un mec qu’on a recruté le 4 septembre en se disant “ouah super, le joker !” Vite, vite, Jordan Veretout, grosse expérience à l’OM, super joueur, ça va être le meilleur de nos milieux de terrain… même moi j’ai fini par y croire quand on m’a dit ça mais là c’est plus possible », lâche-t-il sur sa chaîne Twitch, avant de poursuivre.

«Ce n’est plus un yaourt nature là, c’est un yaourt à la m*rde»

« Ce n’est plus un yaourt nature là, c’est un yaourt à la merde avec des vrais morceaux de merde dedans ! Saveur merde, garantie 99% merde. Dans les ingrédients c’est écrit 99% merde, c’est insupportable ! Il est nul à chier, il a toujours été nul à chier ! Il y a un match, il a marqué une frappe de loin, on a fait "oh, peut-être que c’est un bon joueur de foot’". Put… dehors là ! Avec son sac de Heineken en rentrant du Carrefour là, dehors ! », ajoute Serious Charly.