OM : De Zerbi refuse un gros club, la révélation d’un proche !

Après l’Italie, l’Ukraine et l’Angleterre, Roberto De Zerbi a décidé de se lancer un nouveau défi dans sa carrière d’entraineur en rejoignant l’Olympique de Marseille, l’été dernier. Et ça semble coller entre l’Italien de 45 ans et le club phocéen, actuellement dauphin du Paris Saint-Germain en Ligue 1.

Personne ne s’y attendait vraiment. A la recherche d’un coach après une saison catastrophique qui s’est soldée sans aucune qualification en compétition européenne, l’OM a frappé un très gros coup en allant chercher Roberto De Zerbi à Brighton. Un mariage qui fonctionne, puisque l’entraineur italien réalise du bon travail depuis le début de la saison, en dépit d’une élimination précoce en 16e de finale de Coupe de France contre le LOSC (1-1, 3-4 aux tab).

La hype De Zerbi

Les capacités de Roberto De Zerbi ne sont pas seulement appréciées à l'OM, puisqu’il y a encore quelques mois son nom était lié aux plus grands clubs d’Europe. C’était notamment le cas du Bayern Munich ou encore de Manchester United, qui cherchaient des nouveaux entraineurs l’été dernier. Mais dans son entourage on semble plutôt lui parler d’un retour en Italie et plus précisément au Napoli, club dont il a porté les couleurs en tant que joueur de 2006 à 2010.

« Il arrive très souvent que nous parlions du Napoli »

Au micro de Radio Goal, Cristian Bucchi a en effet confié qu’il parlait assez souvent du Napoli à son ancien coéquipier, Roberto De Zerbi. « Roberto De Zerbi et moi sommes de très bons amis et il arrive très souvent que nous parlions aussi du Napoli, une équipe et un club qu'il apprécie beaucoup. Je lui ai demandé : "Roberto, pourquoi n'irais-tu pas entraîner Naples ?". Il ne semblait pas très convaincu de cette hypothèse » a expliqué l’ancien attaquant napolitain, qui est désormais l’entraineur d’Ascoli en troisième division italienne.