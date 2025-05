OM : De Zerbi quitte Marseille, la date annoncée !

La première saison de Roberto De Zerbi s’est terminée sur une très bonne note, avec le retour de l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Mais le plus dur arrive, avec un été qui s’annonce très agité pour l’équipe phocéenne tout comme pour l’entraineur italien.

Arrivé pour un projet de trois ans, Roberto De Zerbi a réussi sa première saison. La qualification en Ligue des Champions va permettre à l’ OM de se montrer beaucoup plus ambitieux sur le mercato estival qui approche, avec Pablo Longoria et Medhi Benatia qui auront du travail pour renforcer le collectif. Sans oublier les indiscrétions de la presse italienne ces dernières semaines...

L’OM inquiet ?

De l’autre côté des Alpes, on annonce en effet que De Zerbi pourrait claquer la porte de l’OM moins d’un an après son arrivée, afin de retrouver un poste en Serie A. Il faut dire que des places très importantes pourraient se libérer à l’intersaison avec l’AC Milan, l’AS Roma, l’Atalanta ou encore la Juventus. A noter que l’actuel coach marseillais aurait un certain penchant pour le club milanais, où il a fait ses classes lorsqu’il n’était qu’un très jeune joueur.