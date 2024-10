OM : De Zerbi prend une grande décision, le vestiaire lui répond

Axel Cornic

Le bilan de l’Olympique de Marseille est plutôt positif en ce début de saison, même si l’équipe aurait pu mieux faire en Ligue 1. Arrivé cet été, Roberto De Zerbi semble avoir besoin d’un peu plus de temps pour connaitre à la perfection son équipe, puisqu’on l’a souvent vu modifier son onze titulaire.

Considéré comme l’un des meilleurs entraineurs de la jeune génération, Roberto De Zerbi était lié à des clubs comme Chelsea, Manchester United ou encore le Bayern Munich. C’est pourtant à l’OM que le technicien transalpin de 45 ans a décidé de poursuivre sa carrière, avec un projet ambitieux sur trois ans duquel il faut encore construire les bases pour le moment.

Mercato : Rabiot signe à l'OM, De Zerbi jubile https://t.co/AvWFehpm0c pic.twitter.com/QV4CJMEVEp — le10sport (@le10sport) October 25, 2024

« Avec Geoffrey je dois m'adapter un peu plus »

Il faut en effet du temps à l’Italien pour installer sa vision du football et ça s’est vu ces dernières semaines, avec de nombreux changements tactiques. C’est le cas en défense, où l’on a notamment vu De Zerbi reculer Geoffrey Kondogbia en défense centrale, aux côtés de Leonardo Balerdi. « Avec Geoffrey je dois m'adapter un peu plus, c'est un milieu de terrain qui a l'habitude d'aller chercher son joueur, je dois faire attention à ça. Mais il est très intelligent et j'aime beaucoup jouer avec lui » a confié le défenseur argentin ce vendredi, en conférence de presse.

« On doit tous être prêts à jouer »

« La défense a beaucoup changé, parce que le coach a changé par rapport aux adversaires, mais il faut s'y habituer » a assuré Leonardo Balerdi, qui a pris une toute nouvelle envergure cette saison à l’OM, devenant le véritable leader de la défense. « On doit tous être prêts à jouer, même les joueurs comme Bamo (Meité) qui n'a pas beaucoup de temps de jeu. On a beaucoup travaillé sur la possession depuis le début de la saison. On travaille davantage défensivement maintenant ».