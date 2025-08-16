OM : De Zerbi explose déjà, un joueur raconte ce qui s’est passé dans le vestiaire

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les murs du vestiaire de l’OM ont tremblé ce vendredi soir après la défaite des Phocéens sur la pelouse de Rennes, sur un but de Ludovic Blas dans les dernières secondes de la partie, et ce alors que les Bretons ont évolué à 10 contre 11. En zone mixte, Timothy Weah est revenu sur la colère de Roberto De Zerbi.

La série-documentaire "Sans jamais rien lâcher" diffusée par l’OM sur YouTube durant l’intersaison a permis de voir de près à quoi pouvaient ressembler les colères de Roberto De Zerbi dans le vestiaire. Une scène à laquelle les joueurs marseillais ont de nouveau assisté vendredi soir, au terme du premier match de la saison perdu face au Stade Rennais, après un but de Ludovic Blas dans les dernières secondes de la partie (1-0). Comme l’a dévoilé La Provence, les « cris de rage » de Roberto De Zerbi ont été entendus jusqu'en zone mixte, où Timothy Weah s’est exprimé.

« Une soirée difficile » « C'était une soirée difficile, on aurait tous aimé gagner ici, mais on n'a pas créé assez d'occasions. On a aussi manqué de chance sur les deux poteaux de Rabiot et Murillo. La saison est longue, il y a encore plein de matches à gagner. Ici, il y a de très grands joueurs. Après une défaite, il faut se remettre la tête à l'endroit et bien travailler à l'entraînement », a confié la recrue estivale de l’OM.