OM : De Zerbi explose déjà, un joueur raconte ce qui s’est passé dans le vestiaire

Les murs du vestiaire de l’OM ont tremblé ce vendredi soir après la défaite des Phocéens sur la pelouse de Rennes, sur un but de Ludovic Blas dans les dernières secondes de la partie, et ce alors que les Bretons ont évolué à 10 contre 11. En zone mixte, Timothy Weah est revenu sur la colère de Roberto De Zerbi.
La série-documentaire "Sans jamais rien lâcher" diffusée par l’OM sur YouTube durant l’intersaison a permis de voir de près à quoi pouvaient ressembler les colères de Roberto De Zerbi dans le vestiaire. Une scène à laquelle les joueurs marseillais ont de nouveau assisté vendredi soir, au terme du premier match de la saison perdu face au Stade Rennais, après un but de Ludovic Blas dans les dernières secondes de la partie (1-0). Comme l’a dévoilé La Provence, les « cris de rage » de Roberto De Zerbi ont été entendus jusqu'en zone mixte, où Timothy Weah s’est exprimé.
« Une soirée difficile »
« C'était une soirée difficile, on aurait tous aimé gagner ici, mais on n'a pas créé assez d'occasions. On a aussi manqué de chance sur les deux poteaux de Rabiot et Murillo. La saison est longue, il y a encore plein de matches à gagner. Ici, il y a de très grands joueurs. Après une défaite, il faut se remettre la tête à l'endroit et bien travailler à l'entraînement », a confié la recrue estivale de l’OM.
« Le coach a parlé avec passion »
Timothy Weah est également revenu sur la colère de Roberto De Zerbi : « Dans le vestiaire, le coach a parlé avec passion. On a tous envie de gagner, le fait de perdre un match de cette façon, c'est forcément difficile. » Présent en conférence de presse, l’entraîneur de l’OM a justifié sa colère : « Ce qui m’a vraiment agacé, c’est d’avoir concédé ce but. Nous avons tout fait pour marquer, parfois ça rentre, parfois non. Nous avons commis des erreurs dans la finition, mais surtout, nous ne devrions même pas risquer de concéder ce genre de but. »