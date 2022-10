Foot - OM

OM : Critiqué, ce protégé de Tudor répond à ses détracteurs

Publié le 7 octobre 2022 à 16h00

Thibault Morlain

Arrivé à l'OM en 2020 en provenance du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi n'a jamais fait vraiment l'unanimité. D'ailleurs, depuis le début de la saison, les critiques ont été nombreuses à l'encontre de l'Argentin. Sifflé notamment par les supporters de l'OM, Balerdi n'a pas connu que des moments simples. Alors que cela semble aller mieux dernièrement, le protégé d'Igor Tudor s'est livré sur sa situation.

En défense centrale, la concurrence est rude à l'OM. En effet, Igor Tudor a le choix entre Chancel Mbemba, Eric Bailly, Samuel Gigot, Leonardo Balerdi, Isaak Touré et même Sead Kolasinac. Les places sont donc chères et la moindre erreur se paye cash. Balerdi en a pu faire l'expérience. L'ancien de Dortmund a traversé une spirale négative où ses performances étaient loin d'être satisfaisantes. Forcément, les critiques se sont alors abattues sur Balerdi, qui s'est même retrouvé dans le collimateur des supporters de l'OM.

« La confiance du coach c'est très important »

Dernièrement, Leonardo Balerdi semblait avoir réussi à remonter la pente, en témoigne notamment sa prestation avec l'OM face au Sporting Portugal en Ligue des Champions, ponctuée d'un but. Forcément, alors qu'il était de passage en conférence de presse, Balerdi a été interrogé sur toutes ces critiques dont il a pu faire l'objet : « Les moments compliqués ? Je me sens bien maintenant. Cela a été dur car je joue pour ma famille et les supporters. Mais c'est le foot. J'écoute ma famille, mes amis, mes coéquipiers. Je me sens très très bien ».



« Je me sens mieux à l'entraînement. La confiance du coach c'est très important. Il m'a beaucoup aidé en ce moment. Je sais qu'à Vérone il avait déjà sorti des joueurs avaient pris un jaune et qui avaient mal joué en première période. J'ai compris le changement qu'il avait fait contre Lille. Il ne s'est pas rendu compte que j'aurais pu être sifflé, il m'avait remplacé avant la mi-temps instinctivement », a aussi expliqué Balerdi, notamment vis-à-vis des choix d'Igor Tudor.

« Je me sens très bien »