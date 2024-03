OM : Coup dur pour Gasset

Hugo Chirossel

Trois jours après sa défaite sur la pelouse de Villarreal, l’OM se déplace sur celle du Stade Rennais dimanche. Une rencontre pour laquelle Jean-Louis Gasset va devoir composer avec quelques absences au sein de son effectif. A commencer par celle de Jean Onana, forfait, tandis que la présence de Leonardo Balerdi est incertaine.

Après avoir enchaîné trois victoires consécutives en championnat face à Montpellier (4-1), Clermont (1-5) et le FC Nantes (2-0), l’OM sera opposé au Stade Rennais dimanche, pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Une rencontre importante dans la course à l’Europe, puisque les Olympiens ont seulement trois points d’avance sur les Rennais.

« On va récupérer Gigot, Rongier et Onana après la trêve »

En conférence de presse, Jean-Louis Gasset a fait le point sur les joueurs de l’OM blessés : « Murillo a recommencé à courir. Je l'ai juste vu en vidéo, mais il peut jouer des deux côtés. Quand on va récupérer Gigot, Rongier et Onana après la trêve, on aura plus de choix pour jouer deux compétitions en même temps . »

Inquiétude pour Balerdi