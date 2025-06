OM : Coup de pression pour le transfert parfait !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille a déjà avancé ses premiers pions sur le marché des transferts avec deux jeunes talents anglais qui sont arrivés dans la cité phocéenne. Facundo Medina est une option qui revient souvent sur le tapis, mais qui n'est pas si développée que cela à l'instant T. Aucune approche concrète ne serait à signaler alors que le défenseur du RC Lens serait la bonne pioche.

Facundo Medina, troisième recrue estivale de l'OM après Angel Gomes et CJ Egan-Riley ? Pour cela, il faudrait déjà que le comité de direction marseillais se décide à officiellement entrer en contact avec le RC Lens pour mener à bien cette opération avoisinant les 25M€. La Provence assure qu'à l'instant T, l'Olympique de Marseille n'aurait pas encore effectué ladite approche comme un proche du dossier l'affirme au quotidien régional.

L'OM n'est pas encore passé à l'action pour Medina De plus, il semblerait que les hauts dirigeants de l'OM soient quelque peu réticents à l'idée de lâcher entre 20 et 25M€ pour s'attacher les services de l'international argentin. Une faute professionnelle si l'on se fie au jugement de Jean-Charles De Bono, ex-joueur de l'Olympique de Marseille, qui a tenu un discours dithyrambique envers Facundo Medina. « Il s’adaptera vite, c’est sûr. Medina, c’est un joueur de caractère, bien connecté physiquement et surtout techniquement. Il a cet avantage de faire déjouer son adversaire, de le sortir du match à sa manière, un peu comme une maladie qui s’installe ou une bataille qui prend le dessus ».