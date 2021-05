Foot - OM

OM - Clash : Raymond Domenech ne lâche pas Pablo Longoria !

Publié le 24 mai 2021 à 23h30 par T.M.

Depuis les propos polémiques de Pablo Longoria sur les entraîneurs français, Raymond Domenech est sur le dos du président de l’OM. Et il en a d’ailleurs remis une couche suite au titre du LOSC en Ligue 1.

Il y a quelques semaines désormais, Pablo Longoria, président de l’OM, avait accordé une interview à la presse espagnole dans laquelle ses propos sur les entraîneurs français n’étaient pas passés inaperçus. Remettant en cause la formation et le projet de ces derniers, l’Espagnol s’était alors retrouvé au coeur de la polémique et dans le viseur de plusieurs entraîneurs de Ligue 1 ou ex-entraîneurs. Cela a notamment été le cas de Raymond Domenech, président de l’UNECATEF, qui a été en première ligne pour s’opposer à Longoria. Et depuis, l’ancien entraîneur du FC Nantes ne lâche rien.

Un nouveau tacle