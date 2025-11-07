OM - Clash avec un attaquant : L’annonce à l’étranger !

Axel Cornic

La défaite de l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions face à l’Atalanta mercredi (0-1), a beaucoup fait parler. Et continue de le faire, même si ce n’est pas le résultat en lui même qui fait débat en Italie, où l’on se concentre plutôt sur les tensions entre Ivan Juric et sa star de l’attaque, Ademola Lookman.

Les polémiques n’éclatent pas que à Marseille. Une scène a beaucoup fait parler ces derniers jours de l’autre côté des Alpes, avec Ademola Lookman qui n’a pas manqué de montrer son mécontentement lors de son remplacement face à l’OM. Et dès la conférence de presse d’après-match, les premières attaques ont été lancées.

« C’est la même chose tous les dimanches » C’est le cas de son entraîneur Ivan Juric, qui semble en avoir assez des sautes d’humeur de sa star. « C’est la même chose tous les dimanches. Les joueurs refusent de sortir, il y a quelques réactions indisciplinées, mais ça s’arrête là et se règle dans les vestiaires » a expliqué le coach de l’Atalanta. « Nous avons tous vécu ce genre de situations. Ces choses arrivent sous le coup de l’émotion, mais l’important, c’est l’équipe et les supporters ».