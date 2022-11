OM : Cette incroyable anecdote sur Sadio Mané et l'OM

Amadou Diawara

Arrivé à l'OM lors de l'été 2020, Pape Gueye a fait la fierté du peuple sénégalais. Comme l'a révélé le milieu de terrain de 23 ans, ses compatriotes sont tous fans du club phocéen. D'ailleurs, Sadio Mané a même avoué à Pape Gueye qu'il regardait tous les matchs de l'OM.

Alors qu'il a fait forte impression du côté du Havre, Pape Gueye a tapé dans l'œil de Pablo Longoria. Alors qu'il était encore directeur sportif de l'OM, l'actuel président marseillais a fait le nécessaire pour boucler le transfert libre et gratuit de l'international sénégalais.

Mercato - OM : Recruté par Villas-Boas, il raconte tout son transfert https://t.co/7Mh701Cx0e pic.twitter.com/hgB0ZFDbjd — le10sport (@le10sport) November 18, 2022

«Après chaque match avec Liverpool, je me pose et je vous regarde»

Lors d'un entretien accordé à Pro Direct Soccer , Pape Gueye est revenu sur son transfert à l'OM. Et comme il l'a confié lui-même, le milieu de terrain sénégalais a fait le plus grand bonheur de ses compatriotes en signant à Marseille, et ce parce qu'ils sont tous fans du club phocéen, Sadio Mané (Bayern) compris.

«Les sénégalais, ils aiment trop l’OM»