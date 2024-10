OM : C’est terminé pour ce joueur, il l’annonce en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Surprise du début de saison avec l’OM, Amine Harit a occupé le poste du numéro 10 malgré l’arrivée de Valentin Carboni sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Cependant, l’international marocain est moins en vue, au point que Walid Acherchour estime que la saison d’Amine Harit est déjà terminée.

Harit, le coup de mou

« On a eu un non-match des Marseillais notamment en première mi-temps. Il sont tombé sur une bonne équipe strasbourgeoise avec un bon coach. Cette défaite va et doit faire du bien. Elle va faire redescendre tout le monde après la victoire héroïque face à l’OL », annonce-t-il au micro de l’After Foot, avant d’évoquer les cas individuels.

« Pourquoi je ne suis pas inquiet, car les objectifs de retrouver la Ligue des Champions, je pense que De Zerbi va tirer des leçons de cette défaite, des joueurs importants comme Balerdi et Merlin vont revenir, Rabiot va apporter sa technique. De plus, je pense que Amine Harit a terminé sa saison avec l’OM, je vais un peu loin mais je pense qu’il a grillé son dernier joker et qu’il va aller sur le banc. Carboni ou Koné vont prendre sa place, je pense que Maupay va pousser Wahi sur le banc. Je ne suis pas inquiet pour cet OM sur les prochaines semaines », ajoute Walid Acherchour.