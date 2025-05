OM : C'est terminé, le licenciement surprise !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La saison n'est pas encore totalement terminée que Pablo Longoria aurait commencé à modifier l'organigramme. Le président de l'OM aurait acté le départ d'Elodie Malatrait, directrice Adjointe de la Communication et du Protocole. Absente de la conférence de presse ce vendredi, elle occupait se poste depuis près de 20 ans.

Ce vendredi, Roberto de Zerbi et Mason Greenwood étaient présents en conférence de presse pour évoquer le dernier match de la saison, face à Rennes, mais aussi leur avenir à l’OM. Mais une absence a été notée par les journalistes présents dans la salle de presse. Habituellement assise aux côtés des joueurs, Elodie Malatrait brillait par son absence.

Une figure de l'OM virée

Intégré à l’organigramme de l’OM depuis près de 20 ans, la directrice Adjointe de la Communication et du Protocole aurait en réalité été virée par Pablo Longoria. L’information a été dévoile par le compte Treize 013 ce vendredi. « C’est (presque) acté. Le board de l’OM a décidé de se séparer d’Élodie Malatrait. Directrice Adjointe de la Communication et du Protocole, elle s’apprête à quitter le club après 19 ans et 8 mois de présence. Une page importante se tourne à l’Olympique de Marseille » avait-il déclaré ce vendredi.

Le premier départ d'une longue série ?

Depuis, ce départ a été confirmé par plusieurs comptes marseillais, notamment par La Tribune OM. Sur X, il rajoute que des changements devraient avoir lieu au sein de la direction au cours de l’intersaison. Affaire à suivre...