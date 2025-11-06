OM - C’est la panique : Un joueur a disparu !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Arrivé libre en provenance du LOSC cet été, Angel Gomes peine encore à trouver son rythme de croisière avec l'OM. Daniel Riolo s'interroge d'ailleurs sérieusement sur le milieu offensif anglais et l'annonce comme porté disparu après la défaite concédée face à l'Atalanta mercredi soir en Ligue des Champions.

L'OM a-t-il vraiment bien fait de recruter Angel Gomes (25 ans) cet été ? Après la fin de son contrat avec le LOSC et alors qu'il avait d'autres sollicitations, notamment en Premier League, le milieu offensif anglais a répondu favorablement au nouveau challenge proposé par Roberto De Zerbi au Vélodrome. Seulement voilà, Gomes peine encore à se montrer à son avantage sous le maillot de l'OM, et Daniel Riolo a d'ailleurs ironisé sur le sujet mercredi soir après la défaite contre l'Atalanta (0-1) en l'annonçant porté disparu.

« On ne sait pas ce qu'il est devenu » « Quand on prend Angel Gomes, il était en progression. Tout le monde l’appréciait. Depuis qu'il est à l’OM, il n’est ni titulaire, ni remplaçant. On ne sait pas, on ne sait pas ce qu'il est devenu », lâche Daniel Riolo au sujet d'Angel Gomes et de ses performances décevantes avec l'OM.