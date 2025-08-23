OM : C’est la guerre avec la mère de Rabiot, son transfert capote

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’affrontement violent entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe a profondément secoué le vestiaire marseillais et conduit la direction du club à pousser les deux joueurs vers la sortie. Si le milieu de terrain faisait l'unanimité en interne, ce ne serait pas le cas de sa mère, dont les exigences auraient commencé à agacer.

L’altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe a pris tout le monde de court à l'OM. Sans antécédents de tensions majeures, les deux joueurs en sont pourtant venus aux mains, obligeant la direction à réagir fermement. Les deux joueurs ont été écartés du groupe et invités à trouver une nouvelle équipe. Très vite, Véronique Rabiot contacte les médias pour évoquer son incompréhension face à ce comportement. Une attitude qui aurait provoqué la colère de l'OM.

Véronique Rabiot responsable du départ de son fils ? Selon Romain Molina, la mère d'Adrien Rabiot aurait dû faire le dos rond et apaiser la situation. Mais au bout de 48 heures, c'était toujours silence-radio. L'OM n'a eu d'autres choix que de sévir. « Agent c’est un métier, et à un moment tu dois apaiser, faire un pas. Même s’il y a des torts, Rabiot doit donner l’exemple. L’OM a pris cette décision parce qu’il y a eu silence radio. Les demandes de Véronique Rabiot exaspèrent le club. Depuis on dit qu’il était un peu moins investi, mais ça se règle en quelques semaines. Mais dès qu’il y a un problème avec lui, c’est la guerre avec son clan. Le club était irrité par l’attitude de la maman qui ne répondait pas » a déclaré le journaliste sur sa chaîne Youtube.