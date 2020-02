Foot - OM

OM : Bouna Sarr ironise sur le but de Payet !

Publié le 6 février 2020 à 9h37 par G.d.S.S. mis à jour le 6 février 2020 à 9h38

Alors que Dimitri Payet a inscrit un but assez surprenant mercredi face à l’ASSE, Bouna Sarr n’a pas hésité à charrier son partenaire de l’OM.