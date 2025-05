OM : Benatia s’annonce en Allemagne

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

De passage sur l'antenne de RMC ce lundi, Medhi Benatia a évoqué l'actualité de l'OM, mais aussi l'évènement de ce début d'été : la finale de Ligue des champions. Le directeur du football marseillais a prévu de s'envoler pour Munich le 31 mai prochain avec ses enfants pour assister à la rencontre entre le PSG et l'Inter.

Le 31 mai prochain, il s’envolera pour Munich pour assister à la finale de Ligue des champions entre le PSG et l ’Inter . « Je vais peut-être aller au stade parce que j’ai des enfants qui veulent aller » a déclaré Benatia.

Le Marseillais a choisi son camp

Et à la question de savoir quel club aura sa préférence, Benatia s’est montré taquin. « J’ai beaucoup de respect pour Nasser. Avant l’OM, j’avais des relations avec lui. J’ai aussi mon président, Mr Marotta, qui m’avait fait signer à la Juve. Après, à ce jour, on est les seuls. Et j’aimerais bien qu’en septembre ça continue » a-t-il lâché sur RMC.