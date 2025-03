OM : Benatia le menace, c’est confirmé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Le 14 janvier dernier, lors du 16e de finale de Coupe de France entre l’OM et le LOSC, Medhi Benatia avait écopé d’un carton rouge pour son comportement envers le quatrième arbitre de la rencontre, Jérémy Stinat. Ce dernier s’était senti menacé, ce qu’il a confirmé devant la commission d’appel de la FFF, qui a maintenu la suspension de trois mois infligée au directeur du football marseillais.

Expulsé le 14 janvier dernier à la fin du 16e de finale de Coupe de France entre l’OM et le LOSC (1-1, 3-4 aux t.a.b.), Medhi Benatia avait écopé d’une suspension de trois mois fermes, plus trois mois de sursis. Une sanction qui a été confirmée ce jeudi, d’après les informations de RMC Sport.

Stinat maintient ses accusations envers Benatia

En effet, la commission d’appel de la FFF a maintenu la suspension de Medhi Benatia. C’est le comportement de ce dernier envers le quatrième arbitre de la rencontre, Jérémy Stinat, qui était en cause. Selon RMC Sport, ce dernier a de nouveau témoigné et a assuré qu’il s’était bien senti menacé par le directeur du football de l’OM.

L’OM pourrait saisir le CNOSF

En revanche, Jérémy Stinat a affirmé ne pas avoir senti le contact d’Olivier Létang sur son bras et ne pas s’être senti menacé par le président du LOSC, dont la suspension d’un mois a également été confirmée. L’OM n’accepte toujours pas la sanction infligée à Medhi Benatia et pourrait alors se tourner vers le Comité national olympique et sportif français (CNOSF).