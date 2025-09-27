OM : Aubameyang annonce une bagarre dans le vestiaire !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En revenant à l'OM cet été, Pierre-Emerick Aubameyang savait qu'il serait confronté une concurrence bien différente de celle qu'il avait connu lors de son premier passage. Et pour cause, Amine Gouiri sort d'une seconde partie de saison dernière très aboutie. Le Gabonais confirme donc une belle bagarre avec son concurrent direct.

De retour à l'OM cet été, un an seulement après son départ, Pierre-Emerick Aubameyang se retrouve confronté à la concurrence d'Amine Gouiri. L'ancien buteur de l'OGC Nice était d'ailleurs titulaire contre le PSG puis à Strasbourg, mais en Alsace, c'est bien le Gabonais qui a marqué après son entrée en jeu. Les deux attaquants se livrent donc une belle bagarre comme l'assure Aubameyang.

Aubameyang à la bagarre avec Gouiri pour une place de titulaire « Je pense qu’il y a toujours de la concurrence dans les grands clubs, elle est saine. On est deux joueurs totalement différents, je pense qu’Amine apporte des choses que je ne peux pas apporter et inversement. Il a malgré tout fait pas mal d’efforts ce soir… il a fait un beau travail. J’ai récolté les fruits sur la fin, mais c’est une concurrence saine », confie-t-il au micro de Ligue1+.