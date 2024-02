OM : Après McCourt, les supporters s'en prennent à Longoria !

Jean de Teyssière

La crise est en train de couver à nouveau à l'OM ! Après une réunion moins houleuse qu'en septembre dernier mais qui a quand même été virulente, les supporters de l'OM attendaient mieux de leur équipe. Face à Metz, les hommes de Gennaro Gattuso n'ont pas pu apporter mieux qu'un match nul comme réponse (1-1). Durant le match, des banderoles à l'endroit de Pablo Longoria ont été déployées.

L'OM est en train de glisser doucement vers une saison blanche, avec peut-être la catastrophe de ne pas être européen à l'issue de la saison. Les Marseillais, qui n'ont pas réussi à gagner face au FC Metz au stade Vélodrome (1-1), voient le podium s'éloigner et pourraient pointer à la neuvième place du championnat à l'issue de la 21ème journée de Ligue 1.

McCourt aussi a été critiqué

Durant le match entre l'OM et le FC Metz (1-1), le groupe ultra marseillais des Fanatics a déployé une banderole en direction de Franck McCourt, dénonçant « h uit années d'échecs et de négligences. »

Le message des supporters de l'OM a destination de Pablo Longoria. 😬(@PVSportFR) pic.twitter.com/p7quFEhdpB — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) February 9, 2024

«Longoria : comment qualifier l'institution de primordiale quand on l'abandonne ?»