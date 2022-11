Foot - OM

OM : Clashé par le Vélodrome, Tudor lâche sa réponse

Publié le 10 novembre 2022 à 16h00

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Même si l’OM réalise un début de saison globalement réussi, Igor Tudor n’échappe pas aux critiques. Après la mauvaise série du club olympien en championnat mais aussi en Ligue des Champions, le technicien croate a de nouveau été sifflé par le Stade Vélodrome. Avant d’affronter Monaco, Tudor a répondu aux supporters marseillais.

Depuis son arrivée à l’OM, Igor Tudor n’a jamais eu une semaine tranquille. Dès ses débuts au Stade Vélodrome, le technicien croate avait été sifflé en raison des résultats lors de la préparation mais aussi à cause de sa gestion de certains joueurs. Si Tudor a totalement inversé la tendance en réalisant le meilleur début de championnat de l’histoire de l’OM, les sifflets n’auront pas mis longtemps à faire leur retour.

Igor Tudor encore sifflé par le Vélodrome

Avant le match contre l’OL dimanche dernier, le nom de l’entraîneur de l’OM a encore été conspué par une partie des supporters marseillais. Suite à la mauvaise série du club olympien en championnat et l’élimination en Ligue des Champions, Igor Tudor a été pointé du doigt par le Vélodrome. Pas de quoi le perturber puisque l’OM a su prendre les trois points face à son rival lyonnais.

« Je ne sais pas quelle image je donne »