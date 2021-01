Foot - OM

OM : Après les débordements, la LFP justifie le report d'OM-Rennes

Publié le 30 janvier 2021 à 21h55 par La rédaction mis à jour le 30 janvier 2021 à 22h01

Suite aux débordements qui ont touché l’OM ce samedi après-midi, le match opposant le club phocéen au Stade Rennais a été reporté. Une décision que la LFP s’est empressée de justifier.