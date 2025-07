OM : Après Aubameyang, deux transferts sont réclamés !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le retour de Pierre-Emerick Aubameyang à l’OM fait parler. À 36 ans, l’attaquant gabonais n’incarne plus l’avenir, mais pourrait bien être l’un des atouts majeurs du dispositif de Roberto De Zerbi cette saison. Un joli coup salué par certains observateurs, même si le groupe phocéen semble encore incomplète à ce stade du mercato.

Pierre-Emerick Aubameyang n’aura donc passé qu’un an en Arabie saoudite avant de faire son retour à Marseille . Agé de 36 ans, l'attaquant a donné son accord à l' OM . Arrivé ce lundi à Marignane, le joueur devrait s'engager pour les deux prochaines années avec le club entraîné par Roberto de Zerbi. Un joli coup salué par Laurent Hess, journaliste pour But Football Club.

Aubaeyang, c'est validé

« A 36 ans, Aubameyang n’incarne pas l’avenir de l’OM, c’est évident, mais c’est un joli coup que réalise le club phocéen en le faisant revenir. L’attaquant n’a pas pu perdre ses qualités en un an passé en Arabie saoudite, et ses états de service à Marseille en 2023-24 parlent pour lui. Comment ne pas se réjouir de son retour quand on supporte l’OM ? C’est un vrai renfort, en plus il était libre. Avec lui, De Zerbi va pouvoir aligner un joli trio. Sur le papier en tout cas, l’attaque Aubameyang-Gouiri-Greenwood a de la gueule. Avec derrière eux Rabiot et Hojbjerg, et sans doute un piston qui va venir, l’OM a de quoi faire une belle saison. » a-t-il déclaré.