OM : Agression en plein match, le gouvernement Macron réagit

Après l’OM et le FC Nantes, qui ont réagi via des communiqués, Amélie Oudéa-Castéra s’est également exprimée sur les violences dont a été victime une famille de supporters marseillais vendredi dernier lors de la rencontre opposant les deux équipes. La ministre des Sports a apporté son soutien à la famille, tout en condamnant l’agression dont elle a été victime.

Agressé pour avoir simplement soutenu son club. C’est ce qu’ont subi des parents accompagnés de leur enfant âgé de six ans vendredi soir, lors du match entre l’OM et le FC Nantes à la Beaujoire (1-1). Cette famille a notamment été la cible de crachats et d’insultes provenant de supporters nantais. Le père a ensuite fait un infarctus, puis un deuxième dans l’ambulance l’amenant à l’hôpital, mais ses jours ne sont finalement pas en danger.

« Rien ne justifie qu’un enfant, ses parents ou quiconque subissent une telle haine dans un stade »

« Solidarité avec la famille agressée à Nantes pour avoir soutenu son club », a réagi Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, ce dimanche sur le réseau social X . « Ces violences sont indignes : rien ne justifie qu’un enfant, ses parents ou quiconque subissent une telle haine dans un stade. Je salue la réaction de la LFP, dont la commission de discipline est saisie, ainsi que celle du club qui annonce porter plainte. Tous nos vœux de convalescence au père, pour qu’il puisse rapidement retrouver les siens . »

