OM : A peine arrivé, il déclare la guerre au PSG

Arrivé à l'OM dans les toutes dernières heures du mercato, Nayef Aguerd a pris la peine de rédiger un petit mot aux supporters de l'Olympique de Marseille par le biais duquel il a partagé sa vérité sur l'ambiance numéro une du football français : à l'Orange Vélodrome. En déplaise au public parisien à moins de trois semaines du Classique.

Nayef Aguerd et la Ligue 1 sont de vieilles connaissances. Entre 2018 et 2022, l'international marocain a côtoyé Dijon et le Stade Rennais à chaque fois l'espace de deux saisons avant de s'envoler pour Londres et West Ham. Le défenseur central de 29 ans a acquis de l'expérience tant en Premier League que lors de sa pige en prêt du côté de la Real Sociedad lors de l'exercice précédent.

«Très heureux de rejoindre l’Olympique de Marseille» Recruté pour 23M€ lors du deadline day du mercato estival, Nayef Aguerd a publié un message destiné aux supporters de l'OM au sujet de son état d'esprit au moment de sa signature. « Très heureux de rejoindre l’Olympique de Marseille ».