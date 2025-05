Officiel - OM : McCourt fait part d’une grande décision !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'avenir de Roberto De Zerbi sur le banc de l'OM a fait couler beaucoup ces dernières semaines, et Frank McCourt a reçu le coach italien ainsi que l'ensemble de la direction du club afin de statuer sur la question. Et l'OM ensuite officialisé sa décision via un communiqué : De Zerbi restera bel et bien l'entraîneur la saison prochaine.

Roberto De Zerbi à l'OM, stop ou encore ? L'entraîneur italien a fait l'objet de très nombreuses spéculations ces derniers mois, mais il a malgré tout réussi sa mission en qualifiant le club phocéen pour la Ligue des Champions. Et une grande décision vient d'être annoncée par Frank McCourt, le propriétaire de l'OM, via un communiqué officiel.

Réunion au sommet pour l'OM « Cette semaine, le propriétaire Frank McCourt et le Président du Conseil de Surveillance Jeff Ingram ont accueilli aux États-Unis le Président Pablo Longoria, le Directeur du Football Medhi Benatia, l’entraîneur Roberto De Zerbi (…) Ces deux jours d’échanges ont permis de consolider et de réaffirmer l’unité des dirigeants autour d’une vision commune, essentielle à la pérennité du projet lancé à l’été 2024 », révèle ce communiqué officiel. En clair, Frank McCourt et les dirigeants de l'OM ont trouvé un accord pour continuer l'aventure avec Roberto De Zerbi.