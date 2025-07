Officiel - OM : Les supporters bouclent un transfert !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre l'OM et Angel Gomes, l'amour durera trois ans si les deux parties respectent le contrat signé par l'international anglais de 24 ans. Son arrivée libre du LOSC a été rendue possible grâce à la ferveur du public marseillais et ses supporters qui ont incité le joueur formé à Manchester United de déposer ses valises dans la cité phocéenne.

Le 11 juin 2025, il y a donc un mois de cela, Angel Gomes était aperçu à Marseille dans le cadre de sa visite médicale. Ce vendredi 11 juillet, la conférence de presse de présentation du milieu de terrain de 24 ans avait lieu à l'Orange Vélodrome. De quoi permettre au principal intéressé d'en dire plus sur les raisons qui l'ont poussé à choisir l'OM plutôt que les clubs anglais qui le courtisaient.

«La taille du club, le stade, les supporters…» « Le coach a eu un gros impact aussi dans mon choix. La taille du club, le stade, les supporters… Vous savez, vous voulez toujours jouer sous pression quand vous êtes un grand joueur ». a premièrement avoué Angel Gomes aux journalistes présents dans la salle de presse pour l'occasion.