Mercato - OM : Le prochain transfert confirmé en public ?

En fin de contrat avec le LOSC, Angel Gomes a décidé de poursuivre sa carrière à l’Olympique de Marseille, dont il a été l’une des premières recrues en ce mercato estival. Présenté ce vendredi en conférence de presse il s’est confié sur son arrivée, mais également sur les prochains transferts que pourrait boucler le club phocéen.

La qualification pour la Ligue des Champions en poche, l’ OM doit travailler sérieusement en ce mercato estival, afin de renforcer l’équipe sous les ordres de Roberto De Zerbi . Et quelques recrues sont déjà arrivées, puisqu’à Marseille on a officialisé la signature d’ Angel Gomes , milieu offensif anglais qui débarque en provenance du LOSC .

« Je suis très content d'être ici à Marseille »

Présent en conférence de presse ce vendredi, il s’est enflammé concernant sa signature à l’OM. « Je suis très content d'être ici à Marseille » a déclaré Angel Gomes. « C'est l'un des plus grands clubs de France, il y a le meilleur stade le Vélodrome. J'y ai déjà joué et c'est le plus difficile de France mais je suis heureux de jouer ici ».