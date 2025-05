Officiel : L’OM sort le chéquier pour un attaquant !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’avenir de Mason Greenwood à l’OM fait actuellement couler beaucoup d’encre et suscite de nombreuses interrogations. Mais en attendant d’être fixé sur le sort de l’attaquant anglais, une chose est désormais certaine : l’OM va devoir payer 10% des droits supplémentaires pour le joueur maintenant que le club a validé son ticket pour la Ligue des Champions.

Recruté l’été dernier en provenance de Manchester United pour 30M€ + 50% à la revente, Mason Greenwood (23 ans) a alterné le très bon et le moins bon cette saison dans les rangs du club phocéen. Auteur de 22 buts et 6 passes décisives en 36 matchs (toutes compétitions confondues), l’attaquant anglais s’est néanmoins vu reprocher son manque d’investissement et de régularité avec l’OM. Et son avenir pose question…