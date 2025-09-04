Officiel : L’OM fait une annonce avec son nouveau grand attaquant !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté cet été par l'OM qui souhaitait garnir son secteur offensif, Pierre-Emerick Aubameyang a donc retrouvé le Vélodrome seulement un an après son départ. Et le club phocéen vient d'officialiser une nouvelle ce jeudi matin : le buteur gabonais portera bel et bien le numéro 97 cette saison à l'OM.

Déjà auteur de 2 buts et 1 passe décisive en 3 matchs de Ligue 1 depuis son retour à l'OM cet été, Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans) est donc en train de s'imposer comme le grand attaquant de la saison sous les ordres de Roberto De Zerbi. Et le buteur gabonais, qui était déjà passé par le club phocéen durant l'exercice 2023-2024, a fait l'objet d'une annonce officielle ce jeudi matin de la part de l'OM.

L'OM confirme le 97 pour Aubameyang En effet, le club marseillais annonce que le numéro 97 arboré depuis le début de la saison par Pierre-Emerick Aubameyang restera valable pour toute l'année, et le flocage est désormais disponible dans les boutiques officielles de l'OM : « C’est officiel : Flocage 'AUBAMEYANG 97' disponible dès maintenant », annonce le club.