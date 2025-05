Mohamed Henni - OM : La vidéo qui tourne mal…

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM a perdu deux points qui pourraient coûter cher au moment de faire le bilan de cette saison. Alors qu'il avait le match bien en main, le club marseillais s'est sabordé en offrant un but au LOSC. Jusqu'ici intraitable, Geronimo Rulli a commis une boulette, qui a rendu fou l'influenceur Mohamed Henni.

C’est à se demander si Mohamed Henni ne porte pas la poisse. Alors qu’il enchaîne les déplacements pour observer le PSG en Ligue des champions et espérer, gentiment, une défaite du club rival, la formation de Luis Enrique enchaîne les prestations de haute-volée. Et même lorsqu’il observe l’OM, le sort ne tourne pas en sa faveur. Ce dimanche, l’influenceur marseillais était devant son écran pour le choc face au LOSC. Avant la 74ème minute, tout se passait comme prévu. La formation de Roberto de Zerbi menait au score grâce à Amine Gouiri.

L'hommage avant la boulette

C’est à ce moment précis que Henni lançait une tirade sur Geronimo Rulli. « Qu’est ce que je l’aime ce mec. Ce sera la seule fois de ma vie que j’achèterai le maillot d’un gardien de but. Droit au but, gardien de but Rulli, on en parle pas assez de ce mec, de sa saison. On va attendre qu’il parte pour qu’il devienne une légende. C’est comme Tupac, il faut qu’il meurt pour que ça devienne une légende » a-t-il confié.

« C’est terrifiant »

Quelques secondes plus tard, alors qu’il continuait à tourner, Rulli offrait le but de l’égalisation au LOSC. « Non, non, mais Rulli sa mère ! Qu’est ce qu’il s’est passé !? J’ai plus les mots. Quelle boulette, avec son dégradé à l’équerre. C’est terrifiant,c’est pas possible. Je suis choqué, j’étais en train de vous vanter Rulli. Il a fallu que je parle… Je suis traumatisé, comment je peux être un poissard à ce point-là. Il n’y a plus de blague, c’est terrifiant. Je ne contrôle pas ce pouvoir maléfique, obscur » a-t-il lâché, confortant son image de chat noir.