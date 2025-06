Messi - OM : L’injustice après la Coupe du monde !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’Olympique de Marseille a compté en les personnes de Steve Mandanda, Adil Rami et Florian Thauvin trois champions du monde en 2018. Le dernier cité faisait partie des joueurs les plus décisifs du Vieux Continent avec Florian Thauvin notamment. L’occasion pour lui de pointer du doigt une certaine injustice chez certains observateurs.

Florian Thauvin aurait pu signer un joli doublé en 2018. L’OM s’inclinait à l’époque en finale de Ligue Europa face à l’Atletico de Madrid d’Antoine Griezmann. Cependant, la désillusion faisait place à la consécration avec un sacre Mondial en Russie pour l’équipe de France.

« En 2017-2018, je suis parmi les joueurs les plus décisifs d'Europe derrière l'intouchable Lionel Messi» Compétition à laquelle, de par ses statistiques XXL, Florian Thauvin a pris part. Pour rappel, l’ailier de l’OM avait marqué 26 buts et délivré 18 passes décisives toutes compétitions confondues pour le club marseillais en cette saison de Coupe du monde. En interview pour L’Équipe, Florian Thauvin a bien rappelé ce point précis en réponse à ses détracteurs concernant son temps de jeu famélique sous Didier Deschamps au Mondial. « Mon grand regret est de ne pas avoir remporté de trophée avec Marseille. J'ai gagné deux Coupes du monde, une en moins de 20 ans, une en A. Des champions du monde français, il n'y en a que 45. Je n'ai pas besoin qu'on m'aime, je veux qu'on soit juste avec moi. En 2017-2018, je suis parmi les joueurs les plus décisifs d'Europe (26 buts, 18 passes en club, toutes compétitions confondues) derrière l'intouchable Lionel Messi. Et en faisant une saison comme ça, j'ai une entrée en jeu de sept minutes au Mondial ».