Mercato : Un nouvel Algérien à l’OM, la vérité éclate

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces dernières semaines, des rumeurs ont fait état d'un intérêt de l'OM pour Adil Boubina, meilleur buteur du championnat algérien. Mais sous contrat avec l'AC Paradou, l'attaquant de 22 ans serait très loin de Marseille. Les intérêts les plus concrets proviendraient du Qatar, de l'Angleterre, mais aussi de la France.

Après Amine Gouiri et Ismaël Bennacer , un autre international algérien pourrait-il rejoindre l’ OM ? Alors que le mercato d’été vient d’ouvrir en France , le nom d’ Adil Boubina , meilleur buteur du championnat algérien, a été brièvement évoqué du côté de Marseille.

Auteur de 18 buts en 27 matchs avec l’ AC Paradou , le joueur de 22 ans a signé une saison pleine. Pourtant, selon les informations du journaliste Nabil Djellit, l’OM n’a manifesté aucun intérêt concret. Le club phocéen n’aurait pas bougé, contrairement à Lorient et Brest, qui suivraient le dossier.

Le Qatar va rafler la mise ?

Mais c’est à l’étranger que les sollicitations sont les plus pressantes. En Angleterre, Hull City aurait déjà transmis trois offres. De son côté, le Betis Séville se serait même déplacé en Algérie pour rencontrer l’entourage du joueur. Malgré tout, la piste la plus chaude mènerait au Qatar. À en croire Nabil Djellit, l’émirat aurait entre 80 et 90 % de chances d’accueillir Adil Boubina dans les prochaines semaines.