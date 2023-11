Mercato : Un froid est déjà jeté sur l’avenir de Gattuso à l’OM !

Alexis Brunet

Après le départ de Marcelino, Pablo Longoria a vite trouvé un remplaçant à l'Espagnol, décidant de miser sur Gennaro Gattuso. L'Italien semble déjà s'être très bien acclimaté à Marseille, de quoi l'imaginer rester sur la durée à l'OM. Cependant, un intime de l'entraîneur rappelle que celui-ci a jusqu'ici eu du mal à rester longtemps dans un club.

Il se passe toujours quelque chose à l'OM, même quand on ne s'y attend pas. Alors que l'été et le mercato étaient passés, Pablo Longoria a dû gérer une urgence. En effet, choqué par le comportement de certains supporters, Marcelino a décidé de quitter son poste sur le banc de Marseille. Le président marseillais s'est donc retrouvé sans coach, et il a dû trouver une solution. Dans le marché des entraîneurs libres, son choix s'est porté sur Gennaro Gattuso.

Gattuso est apprécié par les supporters

Depuis l'arrivée de Gennaro Gattuso à l'OM, les résultats du club phocéen ne sont pas tonitruants, mais petit à petit, l'Italien prend ses marques. Il est notamment apprécié des supporters, ce que n'avait pas réussi à faire son prédécesseur, Marcelino. Une victoire dans le choc face au RC Lens ce dimanche, permettrait au champion du monde 2006 d'entrer encore un peu plus dans les cœurs des fans marseillais.

Gattuso a trouvé son homme fort pour relancer l’OM ! https://t.co/LOzzjnhbHN pic.twitter.com/ezTK35sarG — le10sport (@le10sport) November 12, 2023

«Il n’arrive jamais à rester longtemps dans un club»