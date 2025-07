Mercato - OM : Gros clash, il boucle son transfert !

Passé par plusieurs clubs français, Souleymane Diawara garde un souvenir particulier de ses années marseillaises. Arrivé à l’OM en 2009, le défenseur sénégalais s’est confié sur les coulisses de ce transfert décisif, marqué par des tensions avec la direction des Girondins de Bordeaux. Se sentant trahi, il avait alors choisi de rejoindre le rival marseillais.

La déception de Diawara

Sacré champion de France avec Bordeaux lors de la saison 2008-2009, Diawara pensait logiquement faire partie des joueurs récompensés par le club. Mais les négociations contractuelles n’ont pas tourné à son avantage. « On était pendant les vacances. Mon agent m’appelle et me dit que l’OM me veut. Je me dis que c’est pas mal, j’étais content. On a été champion avec Bordeaux et ils multipliaient les salaires des cadres, sauf le mien. On est parti au clash un peu, je n’étais pas content. Je lui ai dit que Marseille me proposait plus » a-t-il déclaré au cours d'un entretien accordé à Yeelen Football.