Mercato - OM : Greenwood a choisi son club pour l’année prochaine !

Auteur d’une première saison convaincante avec l’OM, Mason Greenwood suscite de nombreuses interrogations en cette période de mercato. Mais la tendance parait claire : l’attaquant anglais ne devrait pas bouger et restera donc, sauf énorme surprise de dernière minute, un joueur de l’OM la saison prochaine.

L’ OM n’avait pas hésité à lâcher près de 30M€ à Manchester United il y a un an pour le recrutement de Mason Greenwood (23 ans), recrue phare du mercato estival 2024. L’attaquant anglais n’a pas été épargné par les critiques ces derniers mois, mais il affiche malgré tout un bon bilan avec 22 buts et 6 passes décisives (toutes compétitions confondues). Mais va-t-il rester à l’ OM la saison prochaine ?

Il est plus à l’aise au club

Il faut dire que l’OM vient de boucler les arrivées de ses compatriotes anglais Angel Gomes et CJ Egan-Riley pour faciliter le quotidien de Greenwood. Par ailleurs, RMC Sport annonce que le joueur se sent de plus en plus à l’aise au sein du vestiaire phocéen. Voilà qui est clair.