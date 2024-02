McCourt - Arabie Saoudite : «C’est déjà fait», la vente de l’OM est bouclée !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'Arabie Saoudite pourrait débarquer en France. Le pays voudrait continuer à investir dans le football, et la Ligue 1 pourrait accueillir ces investisseurs dotés d'une puissance financière inégalable. Pour Jérôme Rothen, l'AS Monaco pourrait être un point de chute, tandis que Thibaud Vézirian estime que leur arrivée à l'OM est actée.

Après Newcastle en Angleterre, c'est en France que l'Arabie Saoudite pourrait s'implanter. Le fonds d'investissement saoudien, le PIF, voudrait racheter un club de Ligue 1. Cela tombe bien puisque Dmitri Rybolovlev a mis en vente l'AS Monaco. Selon Jérôme Rothen, des entretiens ont eu lieu avec le Prince Albert dans ce sens. « De source sûre, du côté de la famille princière, et c’est pour ça que je vous donne une info là-dessus, c’est qu’il y a eu un rapprochement avec les Saoudiens, des rendez-vous, des échanges, entre un des princes saoudiens et le prince Albert » a lâché l'ancien joueur du PSG.

Vézirian balance sur la vente de l'AS Monaco

Mais pour Thibaud Vézirian, ce ne serait que du vente. Selon le journaliste, le fait de rendre public ce type de négociations n'a que pour but de faire monter les enchères. En réalité, l'Arabie Saoudite serait loin de l'AS Monaco. Par contre, ces investisseurs auraient trouvé un accord avec un autre club de Ligue 1 : l'OM. A en croire Vézirian, la passation de pouvoir entre l'Arabie Saoudite et Frank McCourt devrait avoir lien bientôt.

Vézirian confirme l'arrivée de l'Arabie Saoudite à l'OM