Vente OM : La grande annonce de l’Arabie Saoudite

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'Arabie Saoudite pourrait investir en Ligue 1 cette année. Longtemps annoncé sur les traces de l'OM, le pays se serait rapproché de l'AS Monaco selon les informations de Jérôme Rothen, ancien joueur du club monégasque. Des sources proches de dossier ont laissé entendre que de nouveaux entretiens devaient se dérouler avec le Prince Albert.

Ancien du PSG et de l'AS Monaco, Jérôme Rothen a profité de son émission sur RMC pour balancer une information sur le club du Rocher. Selon lui, l'Arabie Saoudite envisagerait de racheter le club. Une information qui remet forcément en cause la vente de l'OM puisqu'il est difficile d'imaginer le PIF racheter deux équipes de Ligue 1. A en croire Rothen, l'Arabie Saoudite aurait une préférence pour l'ASM.





L'Arabie Saoudite prête à passer la seconde ?

« Côté saoudien, on m’a dit qu’il y aura très certainement un échange, mais la priorité c’est que le propriétaire russe soit sûr de ce qu’il fait. Soit il vend, soit il cherche un investisseur, et il y a encore des doutes à ce niveau-là. Vers le mois d'avril, il y aura une réunion entre le Prince Albert et Dmitri Rybolovlev pour avancer ou pas sur d' éventuels investisseurs ou une vente. La Principauté reste importante dans la négociation des dossiers. Je pense que le Prince Albert restera propriétaire d’une certaine partie du club. Il n’y a pas eu plus de discussions que ça avec le Prince Albert ces dernières semaines, mais je reste sur ce que j’ai dit » a confié Rothen.

Vézirian n'est pas d'accord