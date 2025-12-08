Marseille : Cette star du foot a peur de revenir dans la ville !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir porté le maillot de l'OM pendant cinq ans et s'être exilé au Mexique en 2015, André-Pierre Gignac s'est confié sur la possibilité d'un retour au sein du club phocéen. Le buteur français avoue avoir bel et bien été contacté, mais semble avoir trop peur de vivre une deuxième expérience à Marseille et le fait savoir.

Il vient tout juste de fêter ses 40 ans (qu'il a eu le 5 décembre), et pourtant, André-Pierre Gignac est toujours un buteur en activité aux Tigres UANL. Parti au Mexique il y a 10 ans après la fin de son contrat avec l'OM, où il avait évolué durant cinq saisons avec des hauts et des bas, Gignac a toujours gardé le club phocéen dans son coeur. Mais malgré tout, dans un entretien accordé à Téléfoot dimanche, l'ancien buteur de l'équipe de France annonce qu'il est beaucoup trop dangereux pour lui de revenir à l'OM.

« Revenir à Marseille, c’est dangereux » « J’ai eu une touche mais même pas dans les rêves les plus fous de qui que ce soit là-bas en France. Revenir c’est dangereux. C’est dangereux et compliqué, surtout à Marseille », confie Gignac, qui avait quitté l'OM en 2015 au terme d'une très grosse saison sous les ordres de Marcelo Bielsa, et a donc refusé de revenir par la suite lorsqu'il a été contacté.