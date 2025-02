Macron et la Vente OM : Tensions à l'Elysée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui, Frank McCourt est toujours officiellement le propriétaire de l'OM. Pourtant, cela fait maintenant de longues années qu'il est annoncé que la vente du club phocéen est imminente. En 2021, certains avaient assuré que tout était bouclé, dévoilant alors tous les détails du deal passé avec l'Arabie Saoudite. L'implication d'Emmanuel Macron avait alors même été dévoilée, mais ça n'aurait pas forcément plu au plus au sommet de l'Etat.

Quand il s'agit de parler de la vente de l'OM, Thibaud Vézirian fait partie de ceux qui assurent que c'est bouclé. Dès 2021, le journaliste avait annoncé que c'était fait avec l'Arabie Saoudite. D'autres lui avaient même emboîté le pas. Ça avait notamment été le cas de Matthias Manteghetti, ancien journaliste chez Canal+. Dans une édition spéciale sur Infosport, il avait alors annoncé la vente de l'OM pour un montant avoisinant les 480M€. Il ne s'était d'ailleurs pas arrêté là, révélant également au passage l'implication d'Emmanuel Macron, président de la République, dans les discussions avec l'Arabie Saoudite.

Un retour explosif ! 🎉 Après trois ans d'interdiction, cet ultra de l'OM retrouve son trône au Vélodrome. Que va-t-il se passer ? https://t.co/RDsCrHyWjE — le10sport (@le10sport) February 7, 2025

« Ça fait grincer des dents »

Forcément, ces informations sur la vente de l'OM et Emmanuel Macron avaient fait énormément parler. Mais voilà qu'elles n'auraient pas plu à tout le monde, à commencer du côté de l'Elysée. En effet, dans une vidéo Youtube, Thibaud Vézirian a notamment fait savoir : « Quand Canal+ via Infosport+ dit que c'est Emmanuel Macron qui a permis le deal entre l'OM et l'Arabie Saoudite, ça fait grincer des dents jusqu'à Elysée qu'on puisse mouiller le président de la République ».

Macron au courant !

Emmanuel Macron serait donc pleinement impliqué dans le processus de rachat de l'OM par l'Arabie Saoudite. A propos du président de la République, Thibaud Vézirian avait d'ailleurs déjà pu expliquer : « Macron est au courant ? J’étais à l’Elysée le 24 avril, j’en avais parlé qu’on avait parlé du sujet un petit peu, rapidement, en off. Si le président de la République ne sait pas ce qui se trame au niveau de la ville de Marseille, il y a un très gros problème. C’est logique de superviser tous les plus gros dossiers de l’Etat. C’est normal. En plus un supporter comme ça. Et le foot français, en mode survie actuellement, a bien sûr besoin pour sa survie d’un grand OM ».