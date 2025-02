«L’un des meilleurs en Europe», signature de rêve à l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent sur RMC ce lundi soir, avant la clôture du mercato hivernal, Pablo Longoria a confirmé sa volonté de ne rien changer et de s'appuyer sur les forces en présence. Ainsi, Roberto de Zerbi, Fabrizio Ravanelli et Mehdi Benatia devraient poursuivre leur travail la saison prochaine. L'ancien international marocain ne cesse de prendre du gallon au sein de l'OM.

Scène rare ce lundi soir. Alors que le mercato hivernal était encore en cours, Pablo Longoria a accordé un long entretien à RMC. L’occasion pour le président de l’OM de faire le point sur ce mois de janvier agité, conclu en apothéose par le recrutement d’Ismaël Bennacer, mais aussi d’évoquer le projet sportif marseillais. Et visiblement, Longoria est ravi de son équipe.

Patrice Evra à l'OM, un choix inattendu qui a fait des vagues en Italie ! Découvrez les coulisses de ce transfert choc ⚽️

➡️ https://t.co/7GJX0IEhFu pic.twitter.com/T3xyXcVuWY — le10sport (@le10sport) February 4, 2025

Longoria rend hommage à Benatia

Concernant Fabrizio Ravanelli : « Je suis entouré d’une légende du club, une personne qui me ramène du calme, une vision plus froide que la mienne, c’est une image forte du club. Cette identification avec les anciens joueurs c’est quelque chose de très important ». Longoria a aussi salué le travail et la passion de Mehdi Benatia, tout juste nommé directeur du football de l’OM. « Sur le plan sportif, Benatia est l’un des meilleurs d’Europe. La passion qu’il met, les réseaux qu’il a pour pouvoir recruter des joueurs. C’est un luxe pour l’OM d’avoir quelqu’un avec de telles valeurs humaines. Pour être à l’OM, tu as besoin d’une énergie importante » a confié le responsable espagnol.

« On est sur la bonne voie »

Avec ce duo, auquel peut se greffer Roberto de Zerbi, Pablo Longoria semble enfin avoir trouvé les bonnes personnes pour faire grandir l’OM. « C’est mon souhait, notre souhait de vouloir donner de la continuité, avec De Zerbi, Benatia, Ravanelli, mais aussi Rossi. On est sur la bonne voie. On le souhaite énormément. Les clubs d’Europe recherchent de la stabilité. Dans un endroit aussi passionnel, on passe de tout à rien, et c’est parfois difficile » a confié le responsable.