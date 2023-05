L’OM tremble pour sa star, une excellente nouvelle tombe

Hugo Chirossel

Buteur le week-end dernier lors de la victoire de l’OM face à Angers (3-1), Dimitri Payet pourrait avoir disputé son dernier match de la saison. En effet, le numéro 10 marseillais risque une lourde suspension après avoir giflé Yannick Cahuzac, entraîneur adjoint de Franck Haise, lors de la défaite contre le RC Lens. Mais finalement, le Réunionnais devrait être disponible pour le déplacement sur la pelouse du LOSC samedi prochain.

Peu utilisé par Igor Tudor depuis son arrivée sur le banc de l’OM, Dimitri Payet retrouve des couleurs en cette fin de saison. Après deux bonnes entrées en jeu, le Réunionnais était titulaire le week-end dernier, lors de la victoire face à Angers (3-1). Une rencontre au cours de laquelle Dimitri Payet a même inscrit le second but de son équipe.

Payet va être suspendu

Cependant, cette victoire pourrait être le dernier match du capitaine de l’OM cette saison. En effet, Dimitri Payet passera devant la commission de discipline de la LFP ce mercredi. Le meneur de jeu âgé de 36 ans sera auditionné après avoir giflé Yannick Cahuzac, entraîneur adjoint de Franck Haise, lors de la défaite contre le RC Lens le 6 mai dernier.

Payet finalement disponible contre le LOSC ?