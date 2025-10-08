L'OM sur Netflix : La grosse surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs jours, la question des droits TV de la Ligue des champions est posée. Et pour cause, Canal+ est pour le moment le diffuseur exclusif de la C1, mais l'appel d'offre pour la période 2027-2030 a été lancé et Netflix pour s'en mêler. On pourrait donc retrouver l'OM et le PSG sur la célèbre plateforme.

L'UEFA voit les choses en grand pour la diffusion de la Ligue des champions. Ainsi l'appel d'offre pour les droits TV de la Ligue des champions sur la période entre 2027 et 2030 a été lancé, mais au-delà de la traditionnelle vente par pays, l'UEFA ouvre également la possibilité de diffuser dans le monde entier à certains acteurs.

Netflix prêt à racheter les droits TV de la Ligue des champions L'objectif de l'instance européenne est évidemment d'attirer les géants du numérique que sont Amazon, YouTube ou encore Apple TV+. Mais selon les informations du Times, c'est Netflix qui pourrait tenter de rafler la mise en faisant une offre pour acquérir les droits TV de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence. Ce serait une énorme révolution puisque contrairement à ses concurrents, Netflix ne s'est jamais concrètement lancé dans la diffusion de sport en direct.