L’OM snobe un attaquant, la raison est surprenante

L’enfant de Sète avait un rêve : défendre les couleurs de son club de coeur qu’est l’OM comme il l’a récemment confié à TeamFootball. Néanmoins, en 2021, le président Pablo Longoria a refusé d’accueillir Andy Delort en raison de son âge trop avancé alors qu’il a recruté Alexis Sanchez et Pierre-Emerick Aubameyang après coup…

L’Olympique de Marseille a recruté des attaquants à la pelle ces dernières années. Valère Germain, Kostas Mitroglou, Dario Benedetto, Luis Suarez ou encore Vitinha pour 32M€, à l’hiver dernier, qui est la recrue la plus chère de l’histoire du club. Néanmoins, le comité de direction de l’OM présidé par Pablo Longoria a recalé Andy Delort en raison de son âge en 2021.

«Ils n’ont pas voulu m’acheter à 29 ans en pleine bourre parce que j’étais trop vieux»

C’est en effet ce que l’attaquant algérien, qui évolue à présent à Umm Salal SC au Qatar, a confié sur les ondes de RMC jeudi soir pour Rothen s’enflamme . « Pourquoi je ne suis pas allé à l’OM ? Ils ont pris Suarez à ma place (rires). Si je demandais trop d’argent ? Non, au contraire, mais on m’a dit lorsque je devais signer à l’OM que j’étais trop vieux. Si je vais à l’OM si on m’appelle demain ? Non, c’est trop tard. Ils n’ont pas voulu m’acheter à 29 ans en pleine bourre parce que j’étais trop vieux ».

Delort trop vieux pour l’OM qui a pourtant recruté Sanchez et Aubameyang

Le président Pablo Longoria aurait donc dit non à Andy Delort, alors âgé de 29 ans, pour une raison de vieillesse. Néanmoins, un an plus tard, Alexis Sanchez est arrivé à 33 ans. Même son de cloche pour Pierre-Emerick Aubameyang à la dernière intersaison, qui est pour sa part âgé de 34 ans.