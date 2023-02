L’OM se rate, le ton est monté en interne

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Rapidement mené au score par Toulouse ce dimanche, l’OM est finalement parvenu à renverser la rencontre grâce à Chancel Mbemba, Cengiz Ünder et Nuno Tavares (3-2). Les joueurs d’Igor Tudor ont affiché un autre visage au retour des vestiaires, après une mi-temps décisive comme le raconte Pau Lopez, regrettant « la pire première mi-temps de la saison » pour son équipe.

Après les succès du PSG, de l’AS Monaco et du RC Lens, l’OM n’avait pas le droit à l’erreur sur la pelouse du TFC ce dimanche pour conserver sa deuxième place en Ligue 1. Une rencontre qui a pourtant mal démarré pour les hommes d’Igor Tudor, mené dès la 4e après un but de Dallinga. Il aura fallu attendre l’heure de jeu pour voir les Phocéens revenir au score par l’intermédiaire de Chancel Mbemba avant que Cengiz Ünder ne double la mise. Nuno Tavares enfoncera le clou à la fin du match, mais cela n’a pas empêché l’OM de vivre des dernières secondes mouvementées après la réduction du score d’Ado Onaiwu.

« La pire première mi-temps de la saison »

L’Olympique de Marseille s’est donc fait peur, et les joueurs en ont conscience. Interrogé au coup de sifflet final, Pau Lopez reconnaît que son équipe a livré « la pire première mi-temps de la saison » et explique comment la mi-temps s’est révélée décisive pour renverser le score.

Il a refusé une fortune pour signer à l'OM https://t.co/D7SebUcNya pic.twitter.com/s7fIAsGxWu — le10sport (@le10sport) February 20, 2023

« On s'est dit les choses à la mi-temps »