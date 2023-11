L'OM se mobilise pour une star !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Décevant depuis le début de saison, Pierre-Emerick Aubameyang n'a inscrit qu'un seul but en Ligue 1. Samedi soir lors du nul contre le LOSC (0-0), le Gabonais est même sorti sous les sifflets du stade Vélodrome. Une situation qui devient inquiétante, mais cela n'empêche pas l'OM de monter au créneau pour l'ancien attaquant de l'ASSE. A commencer par Valentin Rongier et Gennaro Gattuso.

Arrivé cet été à l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang avait la lourde tâche de remplacer Alexis Sanchez. Mais depuis le début de saison, le Gabonais déçoit puisqu'il n'a inscrit qu'un seul but en Ligue 1. Contre le LOSC (0-0) samedi soir, il est même sorti sous les sifflets du stade Vélodrome. Mais Valentin Rongier défend son coéquipier.

L'OM monte au créneau pour Aubameyang

« Pour moi, c'est très dur de la part des supporters de le siffler. Nous savons comment fonctionne le football aujourd'hui. Les gens sont très exigeants. Maintenant, nous sommes tous ensemble. Les sifflets ne sont pas pour lui, mais pour toute l'équipe. Et puis Pierre-Emerick a énormément d'expérience, j'espère que ça ne l'affectera pas », note le milieu de terrain de l'OM en zone mixte, avant que son entraîneur monte également au créneau.

«Je vais tout faire pour que Pierre réagisse»