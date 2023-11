L’OM se fixe un objectif à 12M€

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Éliminé dès le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions, l’Olympique de Marseille paye aujourd’hui les conséquences de ce revers avec l’encadrement de sa masse salariale par la DNCG. Pas de quoi relancer les plans de Pablo Longoria sur le mercato, tandis que le président phocéen travaille toujours sur l’équilibre des comptes.

Alors que l’OM est en difficulté sur le terrain, les difficultés existent aussi sur le plan financier. Ce mercredi, la DNCG a annoncé l’encadrement de la masse salariale du club phocéen, celui-ci ayant présenté un budget revu par rapport à celui élaboré avant l’été, conséquence notamment de l’absence de Ligue des champions cette saison. Pas de quoi inquiéter la direction.



La DNCG sanctionne l’OM, qui prévoit toujours de recruter

L’OM a en effet publié un communiqué rassurant après l’annonce de la DNCG : « Auditionnée ce jour, la Direction de l’OM a présenté un budget respectueux des règles de gestion les plus strictes et qui s’inscrit dans la pérennisation financière du club prônée par le Président du Directoire, Pablo Longoria. Le régulateur financier a apprécié cette présentation et a validé sans réserve les prévisions du club, permettant ainsi à l’équipe dirigeante de poursuivre sereinement la transformation du club dans le respect du cadre budgétaire. » Le club prévoit ainsi tout de même de se montrer actif sur le mercato hivernal, bien que cela devra se faire en concertation avec la DNCG.

L’OM veut ramener le déficit à 12M€