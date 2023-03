L’OM se fait humilier, un joueur dans la tourmente ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Terrible désillusion pour l'OM. Le club marseillais a été éliminé en quarts de finale de Coupe de France face à Annecy, équipe de deuxième division. Battue aux tirs au but, la formation d'Igor Tudor se montrerait agacée en coulisses, notamment par la décision de Valentin Rongier, qui avait laissé à l'adversaire le soin d'entamer la séance.

L'OM est tombé de haut mercredi soir. Alors qu'il visait la victoire en Coupe de France, le club marseillais a été éliminé dès les quarts de finale par Annecy au terme de la séance des tirs au but (1-1, 7-6). Une défaite jugée inacceptable par le vestiaire phocéen.





« C'est une grosse faute professionnelle »

« Plus que de la déception, il y a de l'énervement. Il faut qu'on assume maintenant. C'est une grosse faute professionnelle. On a trop respecté Annecy, ils ont joué sans complexe. On avait fait le plus dur en marquant. On doit gagner le match avant les tirs au but. On est chez nous et on doit montrer notre supériorité du début à la fin contre une Ligue 2. On n'a pas réussi à le faire » avait déclaré Rongier en zone mixte.

L'OM agacé