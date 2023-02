L’OM prépare un plan pour Mbappé, ça tourne au fiasco

La rédaction

Ce dimanche, l'OM affrontait le PSG. Un adversaire qu'il avait battu le 8 février dernier en Coupe de France. Mais cette fois-ci, Kylian Mbappé était présent sur la pelouse du Vélodrome, et cela change tout. Auteur d'un doublé et d'une passe décisive, le joueur a fait mal au club marseillais. Tout sauf une surprise pour Igor Tudor, qui avait averti ses joueurs.

Deux buts et une passe décisive. Les statistiques en disent long sur la prestation de Kylian Mbappé face à l'OM ce dimanche (victoire 3-0). Auteur de son 199ème et 200ème but sous le maillot du PSG, l'international français a fait vivre un calvaire aux défenseurs marseillais. Pourtant, Igor Tudor avait établi un plan anti-Mbappé avant la rencontre.

Le plan de l'OM a viré à la catastrophe

Comme l'annonc e RMC Sport , l'entraîneur de l'OM avait demandé à ses défenseurs une prudence toute particulière. Tudor souhaitait laisser le moins d'espace possible à Mbappé en mettant Nuno Tavares et Eric Bailly à ses trousses. Mais les deux joueurs marseillais ont vécu un calvaire. Malmenés par Mbappé, ils ont plombé le plan de Tudor, qui a reconnu la supériorité du champion du monde 2018 après le match.

Tudor s'incline devant Mbappé