L’OM perd une fortune à cause de Rabiot !

Au terme d'un long feuilleton, Adrien Rabiot a finalement quitté l'OM en toute fin de mercato estival pour signer au Milan AC. Un transfert évalué à 7M€, soit un montant assez dérisoire par rapport à sa valeur sportive. Et Medhi Benatia confirme que, vu tout le contexte autour de son départ, l'OM a accepté de perdre une petite fortune avec Rabiot.

Et si l'OM avait perdu beaucoup d'argent en acceptant le deal avec le Milan AC pour Adrien Rabiot en fin de mercato ? Poussé au départ après sa bagarre avec Jonathan Rowe, l'international français n'a rapporté "que" 7M€ au club phocéen, alors que le site spécialisé Transfermarkt le valorise à 25M€. Et Medhi Benatia confirme une grosse perte financière de l'OM sur ce transfert.

« Sa valeur, c’est peut-être 20M€... » « Tu ne peux pas demander la lune : tu vends Adrien parce qu’il s’est passé quelque chose. Sinon, sa valeur, c’est peut-être 20 millions d’euros. Mais il y avait une sorte de gentlemen agreement dans son contrat. Jusqu’à fin juillet, il pouvait partir pour une somme minime, parce qu’il était venu gratuitement à l’OM et avait accepté un salaire vraiment bas par rapport à son talent », indique le directeur sportif de l'OM dans les colonnes du Monde.